أحمد السقا: “العنكبوت” في السينما 5 يناير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يُراهن الفنان المصري أحمد السقا على فيلمه الجديد “العنكبوت”، الذي تقرر عرض بالسينما ودور العرض 5 يناير الجاري، بشكل نهائي بعد عدة تأجيلات ليدخل الفيلم ضمن سباق أفلام موسم رأس السنة، والذي يعود من خلاله للسينما بعد غياب ما يقرب من 4 سنوات، وتحديداً بعد عرض فيلمه الأخير “هروب اضطراري”، الذي قدمه عام 2017 الذي حقق أعلى إيرادات في مشوار السقا السينمائي، وشارك في بطولته أمير كرارة، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد العوضي، ومصطفى خاطر، وتأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

ولفت إلى أن أحداث “العنكبوت” في قالب من الأكشن والرومانسية، ويغلب عليها طابع الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

التسمية

وكشف أحمد السقا في تصريحات صحفية عن سبب تسمية الفيلم بـ «العنكبوت»: الشخصية التي أقدمها خلاله يطلق عليها “العنكبوت”، وهي شهيرة جداً خلال الأحداث لدرجة أن الصحف والمجلات تكتب عنها، خاصة أن بطلها يظهر طوال الأحداث يرتدي “ماسكاً وبدلة سوداء” في كل عملية يقوم بها.

وأضاف: “العنكبوت” من الأفلام المهمة، وسيتم تقديم الأكشن والمطاردات فيه بتقنيات جديدة وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول صناعة المخدرات وتصنيعها وتوزيعها، وتتم مطاردة “العنكبوت” طوال الأحداث من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، ويدخل عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذي يعود من الخارج، ويدخل في صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.

“السرب”

وقال السقا: إنه يواصل حالينا تصوير دوره في فيلم “السرب”، حيث أوشك على الانتهاء من تصويره، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وقصي خولي، ومحمد ممدوح، ونيللي كريم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وأشار إلى أنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “الاختيار 3” مع الفنانين كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيتم البدء في التصوير قريباً.