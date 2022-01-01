شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين علي: لؤي أشاد بأدائي لأغنيته "نقابل ناس" وأجهز لعمل مسرحي في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة ياسمين علي، إنها حصلت على الدرع الفضي من موقع يوتيوب بسبب أغنيتها "نقابل ناس" وهي أغنية شهيرة للمطرب "لؤي" والذي دعمني وأشاد بأدائي للأغنية، مشيرة إلى أنها لم تستوعب أنها حققت النجاح بسبب الأغنية لمدة سنة تقريبًا، وفهمت بعد أن وجدت صفحات وفنانين يبحثون عنها.

وتابعت ياسمين علي خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة، أن سبب نجاح الأغنية هي الحالة التي قدمتها؛ لأنها كانت تمس كل شخص وخرجت من القلب، ولهذا دخلت إلى القلب بسرعة.

وأكملت أنها تجهز لعمل مسرحي في بداية 2022، وأن والديها هما أكثر من دعماها في مشوارها الغنائي، وبدأ ذلك بالوقوف على درجة السلم في منزلها والغناء أمامهما وبعدها والدتها علمت أنها تريد الغناء، وهو ما ساعدها في تقديم حفل في سن 8 سنوات بحفل قصر الثقافة بالأنفوشي.