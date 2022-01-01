إياد نصار: "الكاهن" يتناول فكرة نظرية المؤامرة ووجود مجلس سري يحرك العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان إياد نصار، إن فيلم الكاهن يتناول فكرة نظرية المؤامرة، ووجود مجلس سري أو مجموعة سرية تتحكم في العالم وتحركه.

وتابع في تصريحات إعلامية على هامش احتفاله بالعرض الخاص للفيلم: "هي نظرية موجودة بالفعل لا نحقق في الأمر، بمعنى أن الفيلم ليس تحقيق، ولكنه نوع أعتقد لم يتم تقديمه من قبل، هو فيلم ألغاز وتشويقي، تخرج منه مستمتع وتفكر في الموضوع".

"الكاهن" تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة، أحمد فؤاد سليم، محسن محيي الدين.

وعما إذا كان ابنه آدم يفكر في احتراف العمل الفني والتمثيل، قال "لو عايز يمثل مسمحلوش يمثل دلوقتي، لما يمثل بدري في سن صغير بتروح المسألة، وفيه كتير تجارب عالمية حصل فيها ده".