ابنة شيرين لوالدتها: "سيبي السرير بقى مش هنقضي حياتنا كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت "هنا" ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب، نصيحة لوالدتها، خلال حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC.

وقالت "هنا": "بقول لمامي نصيحة.. سيبي السرير بقى وقومي اعملي سبورت مش لازم غناء عشان مش هنقضي حياتنا على السرير".

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، أحدث أغانيها "وبحلفلك"، عبر قناتها الرسمية في موقع "إيوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس محمد مجدي.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي أصدرته قبل أيام، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأكدت شيرين في بيانها، أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا، حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي، فاجأت خلاله جمهورها بظهورها حليقة الشعر.