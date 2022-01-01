شيرين عبدالوهاب: مريم رسامة وأنا حامل فيها كنت بلون وباكل "بونبوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت هنا ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن والدتها تحب النظافة، بينما هي لا تحب أن يأتي أحد بجانب غرفتها -هنا- إذ تحب أن يظل كل شيء كما هو، وأن إذا دخلت إسعاد غرفتها لن ترى الأرض من كثرة ما عليها، لكن في نفس الوقت، هي تعرف مكان كل شيء فيها.

وأشارت شيرين في حلقتها مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة": "مريم رسامة ماهرة، وانا حامل فيها كنت بلون كتير واكل بونبوني وشيكولاتة، طالعة بتحب الحلو والرسم وهما الاتنين شطار في المدرسة جدا جدا".

وقالت مريم عن شقيقتها هنا "مش عارفة عايزة تبقى ممثلة أو حاجة بتحاول تمثل"، وردت هنا أنها لا تريد ذلك، وبسؤالها عن أكثر ما يعجبها في والدتها، أجابت "أكتر حاجة بحبها ثقتها بنفسها وأنها ليست مزيفة وجميلة من جوة ومن برة".

وأوضحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها استثمرت حاجات حلوة في الدنيا، في إشارة إلى ابنتيها مريم وهنا، كما كشفت أن ظهورهما في برنامج "صاحبة السعادة" هو الأول لهما.

وغنّت شيرين أغنية "بانو بانو" للسندريلا سعاد حسني من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، وذلك في بداية حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC.

وطرحت المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤخرا، أحدث أغانيها "وبحلفلك"، عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس محمد مجدي.