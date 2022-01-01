شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: بسمع كل حاجة فى المزيكا حتى الراب والتراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المطربة أنغام أن سنة 2021 مرت بسهولة، لكنها "عقربت شوية"، موضحة أنها حينما تكون على المسرح تعطى الإيحاء أنها تنظر إلى الجمهور كثيرًا لكنها لا تفعل ذلك؛ لأن هناك بعض التصرفات قد تشتتها لهذا تتجنب التركيز مع الجمهور وتحاول تقمص الشخصية التي تغني عنها.

وأضافت أنغام خلال الجزء الثاني من حوارها إلى برنامج "أبلة فاهيتا" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا على قناة "ON"، أنها تسمع كل أنواع الموسيقى ومؤخرا تسمع الراب والتراب بسبب ابنيها.

وجاءت أبرز تصريحات أنغام خلال الحلقة :

مش بضايق لو لابسة زى حد، لكن أضايق لو حد عمل أغنية زيى

مش ببص للجمهور وأنا بغنى

بعرف أطبخ: بعمل أرز حلو

أهلاوية متعصبة

كنت فى السعودية فى الرياض ومصر بتلعب أول ماتش فى كأس العالم، وكنت بصوت فى الفندق وأنا بتفرج

بلبس هدوم أولادى

بلعب رياضة بليل وهم نايمين

راندا رياض بتقضى معايا الفلانتاين مش مع شرنوبى

ممكن أخلص حلة كشرى "إسكندرانى" وأنا قعدة

قابلت وائل كفورى عن طريق أحد الأصدقاء وجت فكرة الدويتو

عمر ابنى عنده 24 سنة، وعبد الرحمن 16 سنة

أنا كنت شقية جدا، وبنام ساعات قليلة

مكنتش عارفة إنى هكون نجمة بس كنت حاسة إن ده مكانى

محبتش أصور "أكتبلك تعهد" كليب عشان أسيب الناس وخيالهم

مسرحية رصاصة فى القلب مع على الحجار، كانت تجربة حلوة ونجحت جدا

بحب فيفى عبده وسهير زكي

لما بسمع أغانى حزينة بعيط أحيانا