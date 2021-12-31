شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: 90% من أفلامى من تأليفى وبلحن وبكتب لنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان تامر حسنى، إن يلحن وبكتب لنفسه وبغنى، متابعا: "أنا أخذت جائزة من الولايات المتحدة ألأمريكية أن حالتى أول مرة تحدث أكتب وألحن وأغنى، وأنتج وبخرج أعمالى، حيث أخرجت وأنتجت لنفسى".

وأضاف تامر حسنى، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى: "فى السينما مثلت وفى أفلام من إنتاجى والفيلم تأليفى، و90% من أفلامى من تأليفى".

وتابع تامر حسنى: "بذهب فى الأفراح لإفراح الناس، حيث يكون من المقرر أن أغنى ساعة إلا ربع بغنى ساعة وساعتين طالما كله مبسوط فى الأفراح، فأنا فنان وبنبسط لما أجد الناس مبسوطين".