شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يهنئ جمهوره بالعام الجديد ويعلق: يلا نبدأ سنة جديدة بقرارات مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم تامر حسنى، جمهوره ومتابعيه بالعام الجديد عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "كل سنة وانتوا بخير، كل سنة وانتوا محققين أحلامكم، يلا كلنا حالاً كل حد فينا ياخد قرار ايجابي في حياته يتطور في شيء بيحبه أو يمتنع عن شيء مضايقه في حياته أو يسامح حد أو يعتذر لحد".

وتابع تامر حسنى: "ويلا نبدأ سنة جديدة بقرارات جديدة جميلة مفيدة لحياتنا، ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم ويشفي كل مريض ويوصلكم كلكم لأحلامكم ومهما كانت السنة اللي فاتت حلوة أو صعبة نقول الحمد لله من قلوبنا على كل حال وربنا هيكرمنا بأجمل كرم إن شاء الله".

وكانت آخر أفلام تامر حسنى فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

ودارت أحداثه حول حسن الذى يُصاب بصدمة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.