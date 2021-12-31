شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يبدأ العام الجديد بالتحضير لمسلسل "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أكرم حسنى العام الجديد بالتحضير لمسلسله "مكتوب عليا" مع المخرج خالد الحلفاوى، والمقرر المنافسة به خلال موسم رمضان المقبل، من تأليف إيهاب بليبل حيث من المقرر البدء في تصويره منتصف شهر ديسمبر.

وننشر القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "مكتوب عليا" وهى كالتالى: أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.

يذكر أن أكرم حسنى من المفترض أن يستكمل تصويره فيلمه الجديد "العميل صفر" مع الفنانة نيللى كريم خلال الفترة المقبلة، حيث صور منه عددا من مشاهد الفيلم العام الماضى، ومن المقرر أن يعرض فى صيف 2023.

أكرم حسنى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، منذ أن قدم مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، ويزو، بيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف ايمن وتار، وإخارج أحمد الجندى.