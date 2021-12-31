شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى فى فوتوسيشن 2022: كل سنة وأنتم فى سعادة وأشوفكم السنة اللى جاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع النجم أحمد الفيشاوى، لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن"، احتفالا بحلول عام 2022، مهنئا جمهوره ومتابعيه ومحبيه بالعام الميلادى الجديد، متمنيا لهم عاما سعيدا ومليئا بالخير على الجميع.

ونشر الفيشاوى، الصور عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنتم بألف صحة وسعادة، أشوفكم السنة اللى جاية إن شاء الله".



أحمد الفيشاوى

وسبق وحرص الفنان أحمد الفيشاوى، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع الطبيب المعالج لوالدته النجمة القديرة سمية الألفى، ليوجه له الشكر على معالجته لها، بعد أن تفاجأ بأن الطبيب المعالج لها هو زميل له من أيام الدراسة فى مدرسة الألسن، حيث كتب قائلاً: "أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل فى مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة ودلوقتى محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفى، بشكرك وبحبك يا صاحبى".