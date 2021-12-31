شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان وزهير البهاوى يطرحان كليب "بحبك أنت" باللهجة المغربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائى باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع يوتيوب، وهى من كلمات محمد المغربى، ألحان مهدى مزين، توزيع بلال أفريكانو، إخرام أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.

وتقول كلمات الأغنية:

لك حبك انت أجمل حاجة فى حياتى

كلمة تحلى وقاتى وحدك انت

قدامك ساكتة مالقيت مانقول أنا

طايرة وفرحانة بحبك إنت

إنت اللى عشقتو حبيبي

و قلبى سرقتو حبيبي

يا حبيبى Te amo tanto (Spanish)

لك حبك إنت أجمل حاجة فحياتي

كلمة تحلى وقاتى وحدك إنت

كلشى فيك أنا عاجبنى ومجننى

ديما كتسولنى عينى عليك

من شوقى ليك يا الغالى

غيرك ما يحلالى

بزاف نبغيك



كارمن وزهير

وكان الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، استغاث بالسفارة المصرية فى المغرب، عقب تصوير الكليب وبعد تعليق الرحلات الجوية بين مصر والمغرب جراء التفشى السريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون".

ونشر "جاد" عبر إنستجرام: "أنا وكارمن مش عارفين ناخذ طيارة نرجع مصر، عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا، وجميع خطوط الطيران بتلغى رحلاتها، محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية فى المغرب للضرورة القصوى.. شكرا".