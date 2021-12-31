تامر حسني: "كنت بفتح القميص.. وهدفي لقب فنان شامل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد الفنان تامر حسني، أنه يسعى لتطوير نفسه منذ دخوله المجال الفني، ولا يخجل من الاعتراف بذلك، ويتجنب ما قد يغضب الجمهور منه، ويراجع نفسه باستمرار.

أضاف تامر، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة CBC، أنه قرر أن يكون مختلفا منذ أن امتهن الفن، متابعا: "أنا من البداية مصمم ومركز جدا إني أبقى مختلف، وكل ما أشوف حاجة ينفع أطورها فيا بعملها.. ومبتكسفش لما أطور من نفسي في حاجة أو أحاول أتلاشى أمر ما".

أشار إلى أنه يستفيد من الأراء السلبية قبل الإيجابية، ويهتم بانطباعات الجمهور، ويتراجع عما قد يزعجهم، مضيفا: "الحاجات السلبية بسمعها كويس جدا عشان أطور نفسي لأن أنا شغال عشان الجمهور.. مينفعش أعاند وأشوف بيتضايقوا من إيه وأروح أعمله أو أصمم عليه.. مينفعش".

وبسؤاله عن الأمور التي غيّرها في نفسه بناء على رأي الجمهور، قال تامر حسني: "أول ما طلعت كنت بفتح القميص أوي ومتأثر بأحمد رمزي، ناس قالت لي بلاش عشان ولادنا بيعملوا زيك فبطلتها.. غيّرت الموضوع ده عادي.. مش عِند".

في نفس السياق، أكد تامر أنه يسعى طوال الوقت لأن يكون فنانا شاملا، فهو يكتب ويغني ويلحن ويخرج وينتج أغنياته، كما أنه ممثل ومؤلف لأغلب أعماله السينمائية ومنتج أيضا، قائلا: "كل جزء أنا دخلته عملت فيه حاجة كبيرة جدر اتضافت لتاريخي ومستقبلي".

يذكر أن تامر حسني طرح أغنية بعنوان "قد التحدي" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتبرع بها لذوي الهمم ضمن مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وأحلنا محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.