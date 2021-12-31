داوود عبد السيد: عادل إمام ذكي تجاريا.. وليس الأفضل في أبناء جيله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج داوود عبد السيد، مساء الجمعة، إنه لا يرى الفنان عادل إمام الأفضل في أبناء جيله نور الشريف ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ويحيى الفخراني.

أضاف عبد السيد، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" عبر قناة cbc: "عادل إمام عنده اتجاه واضح ومقتنع به ووجهة نظر في التعامل مع السينما والجمهور".

وسألته مقدمة البرنامج قصواء الخلالي قائلة: "عادل إمام لُقب بالزعيم.. والزعامة الفنية تعني أنه الأفضل.. هل ترى أنه الأفضل؟"؛ قال: "لا لا لا.. بشوف أن كل واحد من دول عنده جوانب أفضل، وإلا مكنوش ينجحوا".

وسألته: "هل تراه الأذكى في إدارة أعماله الفنية؟"؛ قال: "أيوه ذكي بشكل تجاري، وعمل فيلم مهم أوي متكررش للأسف اللي هو (الأفوكاتو) مع رأفت الميهي، ده فيلم هايل ومهم، وفيلم (الحب في الزنزانة) كمان، في أفلام عملها".

تابع: "هو ممثل ونجم كبير، ولكن حكاية أنه الأفضل دي.. ممكن الأفضل ليّا حد تاني.. إنما أنك تعمل حملة ودعاية.. ومش هو على فكرة.. ويطلقوا عليه لقب ويتكرر في الأخبار وبتاع.. ده شكل تسويق وتجاري ومش فني".

المخرج الكبير داوود عبد السيد، أحد المخرجين المبدعين في تاريخ السينما المصرية، بأعماله في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين.

وقدم المخرج داوود عبد السيد عددا من أهم أفلام السينما المصرية مثل"الكيت كات"، "أرض الأحلام، "أرض الخوف"،"رسائل البحر"، وحصل على الكثير من الجوائز الهامة عن أعماله الفنية.