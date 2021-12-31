أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. هكذا هنأت الجمهور برأس السنة 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2022.

وفي أحدث ظهور لها؛ نشرت ياسمين، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنتوا طيبين، ويا رب تبقي سنة سعيدة علينا كلنا يا رب".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لوعكة صحية في يوليو الماضي استمرت لـ 3 أشهر، بسبب خطأ طبي بعد إجراء عملية جراحية، ما أدى لثقب في القولون.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.