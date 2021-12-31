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أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. هكذا هنأت الجمهور برأس السنة 2022

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة 2022.

وفي أحدث ظهور لها؛ نشرت ياسمين، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنتوا طيبين، ويا رب تبقي سنة سعيدة علينا كلنا يا رب".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لوعكة صحية في يوليو الماضي استمرت لـ 3 أشهر، بسبب خطأ طبي بعد إجراء عملية جراحية، ما أدى لثقب في القولون.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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