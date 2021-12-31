شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني لـ"سهرانين": خضت تجربة التمثيل مرة واحدة ولن أكررها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عاصي الحلاني خلال الجزء الثاني من استضافته فى برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On: أنا بطبعي غيور علي زوجتي وأولادي وهم يعرفون طبعي لذلك زوجتى دائمًا تتصرف بطريقة لا تجعلني أغار، فالبيت يتكون من رجل وامرأة وكل منهم لديه مشاعر، فالمرأة تلعب دورا مهما في العائلة لذلك لابد أن يكون هناك ارتباط أسري حتي تكون عائلة سعيدة، فهذه المشاعر لابد أن تكون متبادلة بين الطرفين وأكدت ابنته ماريتا أنه بالفعل غيور ولأننا نعرف ذلك لا نجعله يغار.

وقالت ماريتا عاصي الحلاني: منذ كنت صغيرة وأنا أغني وكان أبي هو من أشار لي أن صوتي جيد وكان يشجعني دائما علي الغناء وينصحني دائما لأنه أدرك أن هذا حلمي الذي أريد أن أحققه، وتجربتي مع التمثيل فى 2020 كانت رائعه علي الأخص أيام التصوير، وأخذت دروسًا في التمثيل قبل البدء.

وتابع عاصي الحلاني: بدأت التمثيل علي المسرح وعملت تجربة تلفزيون واحدة كان مسلسل سوري لبناني، ولم أكرر التجربة لأن التمثيل ليس سهلاً لأنه يستغرق وقتًا طويلاً وجهدًا كبيرًا.