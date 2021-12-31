شكرا لقرائتكم خبر عن داوود عبدالسيد: لا أستعلى على الجمهور.. ومبعملش حساب النقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج داوود عبدالسيد، إنه يستهدف الجمهور العام، لكن الفئات الأكثر ثقافة وتعلما في سن الشباب هم الأكثر تجاوبا معه، موضحًا: "لو أقدر أوصل لأي حد في العالم هحاول أوصله بس مفيش فيلم أو عمل فني بيلم كل الناس".

وأضاف عبدالسيد خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن بعض الأعمال الفنية يشاهدها أكبر عدد من الجمهور لكنه لا يصل إلى كل الفئات أيضا، موضحًا: "فيلم مواطن ومخبر وحرامي شاهده عدد كبير من الجمهور، لعدة أسباب منها شعبان عبدالرحيم، لكنني لم أطلب منه المشاركة لهذا السبب، ورشحته للدور لأنه لائق فيه".

وتابع المخرج: "الفيلم وصل إلى عدد كبير من الجمهور، لكن هل جرى استيعاب كل أبعاد الفيلم، هل كل شخص شاهد فيلما أعجبه لديه طاقة تمكنه من استيعاب المزيد من التفاصيل عنه، هذا الفيلم كان شعبيا ونخبويا في نفس الوقت، ولن أقول فلسفي".

وأكد، أنه يستهدف من خلال أعماله، تحقيق ما يرضيه، ثم الجمهور، مشددًا على أنه لم يستهدف الاستعلاء في الأعمال الفنية التي قدمها، متابعا: "الترفع يختلف عن الاستعلاء، كيف استعلى على الجمهور الذى أستهدفه؟! مبعملش حساب النقاد، لكن بعمل حساب الجمهور، لأن النقاد وظيفتهم تحليل العمل".