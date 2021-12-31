أنغام: “كتبت تعهداً بعدم الزواج”.. وهذه أمنيتها في العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة المصرية أنغام، ضيفة على برنامج “أبلة فاهيتا” المذاع على قناة “ON”، وبدأت الحلقة بعرض أغنية جامعة لما قدمته خلال مسيرتها الغنائية الطويلة على ألحان أغنية “جدو علي” الشهيرة.

وقالت خلال الجزء الأول من حوارها إلى البرنامج، أمس الخميس، إن أمنيتها في العام الجديد أن تكون بخير مثل العام الماضي، مستعرضة خلال إجابتها على أسئلة “كارو” بعض بياناتها الشخصية، منها اسمها بالكامل، وهو أنغام محمد علي سليمان، كاشفة عن أن لديها اسم دلع مفضلاً، هو نغومة أو نونو، فيما اسم الدلع غير المفضل فهو نغنوغة، أما يوم ميلادها فهو 19 كانون الثاني. وعن حالتها الاجتماعية قالت: “غير متزوجة وعندي ولدان، وكتبت تعهداً بألا أتزوج”.

وكشفت عن أن أكثر مادتين دراسيتين لم تكن جيدة فيهما، هما الحساب والعلوم، لتختبرها “كارو”، بمعادلة حسابية ساخرة، شهدت تفاعلاً من الحضور لمساعدة أنغام في الإجابة، فيما بيّنت أن أكثر أغنية كانت تحبها وهي صغيرة “سوسة كف عروسة”، لتغنيها خلال الحلقة وسط تصفيق الحضور.

وأوضحت أن أول أجر تلقته كان كان 70 جنيهاً من الإذاعة المصرية عقب اعتمادها كمطربة بشكل رسمي، كاشفةً عن أنها ستعتزل الغناء في حالة واحدة وهي أن صوتها “لن يكون قوياً”، لافتة إلى أن أكبر إنجاز موسيقي بالنسبة لها لم يأت بعد لأنها تشعر أنه لا يزال هناك المزيد لتقدّمه.

كما لفتت إلى أنها تعلمت البيانو والعود، وعزفت خلال الحلقة موسيقى عيد الميلاد على بيانو صغير يخص كارو.