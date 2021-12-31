تعرضت لإصابات عديدة.. درة تكشف كواليس تصوير فيلم “الكاهن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة التونسية درة إنها تحمسَّت للمشاركة في فيلمها السينمائي الجديد “الكاهن”؛ الذي انطلق عرضه للجمهور في السينمات قبل ساعات، لأن عناصر العمل كانت مكتملة من المخرج عثمان أبو لبن الذي يمتلك أدوات المخرج الناجح، إلى المؤلف محمد ناير الذي يمتلك أفكاراً مختلفة، بجانب فريق العمل المحترم، الذي يمتلك كل فنان منهم تاريخاً فنياً كبيراً.

وأشارت درة، في تصريحات صحفية، إلى أنها تُجسِّد شخصية تُدعى “فيروز”، تعمل في مجال الصحافة السياسية، وهي شخصية قوية جداً، وفي الوقت نفسه لديها مشاعر إنسانية ضعيفة.

وتابعت درة، أنها قدمت عدة أدوار أكشن في الدراما، على عكس السينما التي قدمت فيها عدداً قليلاً من هذه النوعية، مؤكدةً أنَّ كل من شاهد الفيلم أخبرها بأن شخصيتها فيه مختلفة، وهذا بسبب أنها عاشت هذا الدور بكل تفاصيله، رغم أنه كلفها مجهوداً نفسياً وجسدياً؛ لأنه ينتمي لنوعية “الأكشن”.

وتابعت درة، أنَّ الكواليس في العمل كانت جيدة للغاية، وكان التعامل بينها وبين فريق العمل راقياً ومحترماً.

ونوهت درة، بأنها واجهت صعوبات كثيرة خلال تصوير الفيلم؛ بسبب مشاهد الأكشن التي كانت تقدمها، والتي عرَّضتها لإصابات عديدة، معقبةً أنها كانت تُحاول ألا تستعين بأي “دوبلير” حتى تكون مثل الفنانين الرجال المشاركين فيه.

ونفت درة، أن يكون فيلم “الكاهن” شبيهاً بفيلم “العارف”، لأن “الكاهن” تدور أحداثه حول المخابرات والتجسس، بالتالي قصته مختلفة تماماً عن “العارف”.

واستطردت درة، أنَّ دعم زوجها لها مهما جداً، كونه يتفهم طبيعة عملها وتحمّله، لذلك قدم دعماً كبيراً لها.

فيلم “الكاهن” من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير، ومن بطولة: درة، حسين فهمي، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم وفاطمة كمال.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، وتُجسِّد الفنانة التونسية درة خلاله شخصية صحفية تُدعى “فيروز”، تتزوج من إياد نصار الذي يُجسّد دور شخص يُعانى اضطراباً نفسياً، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين، وتكون هي محور أحداث الفيلم.