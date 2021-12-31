شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تطرح كليب أغنيتها الجديدة "في اللا لا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة ساندى، أحدث اغنياته والتي تحمل اسم " في اللا لا لا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي.

وطرحت المطربة ساندى، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "رسالة منك"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان ماجد الشرقاوى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

كانت المطربة ساندى طرحت مؤخرًا أغنية تجمعها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

وكانت ساندى قد طرحت ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".