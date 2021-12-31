شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: 2021 كانت سنة سعيدة بالنسبة لى وممتنة لكل شخص كان جزءًا منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة منى زكى، أن عام 2021 كان عامًا سعيدًا ومميزا لها، مقدمة الشكر لكل شخص كان جزءًا منها من عائلتها وأصدقائها وزملائها فى العمل وجمهورها فى كل مكان، متنمية أن يكون العام الجديد 2022 عامًا سعيدًا على الجميع.

ونشرت منى، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو يلخص نشاطها الفنى طوال العام المنصرم، منها بطولتها لمسلسل لعبة نيوتن، وأيضًا مشاركتها فى حفل موكب المومياوات الملكية، صحبته بتعليق: "2021 كانت سنة سعيدة بالنسبة لى، ممتنة لكل شخص كان جزء منها، شكرًا لعائلتى وأصدقائى وزملائى فى العمل، والأهم جمهورى لأن مكنتش هقدر أعمل كل ده من غيركم.. سنة جديدة سعيدة عليكم جميعًا".



منى زكى

وكانت النجمة منى زكى، بدأت مؤخرًا فى تحضيرات مسلسلها الرمضانى المقبل "لام شمسية"، حيث وضعت الجهة المنتجة للعمل خطة زمنية للانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

كما انضمت الفنانة إسعاد يونس إلى مسلسل "لام شمسية" أمام النجمة منى زكى، المقرر عرضه رمضان 2022، ويشارك فى بطولته؛ إياد نصار، أحمد رزق، ومن إخراج كريم الشناوى، تأليف مريم نعوم.

يذكر أن منى زكى قدمت العام الماضى مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كل من: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن.