شكرا لقرائتكم خبر عن ألف و110 ليالى عرض.. حصاد البيت الفنى للفنون الشعبية فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، خلال عام 2021 ألف و110 ليلة عرض على مختلف المسارح فى عام 2021، وذلك تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى.

وفى خلال عام 2021 شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك على مسرح البالون ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية وقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، والسيرك القومى بالعجوزة، وسيرك 15 مايو بحلوان، والسيرك القومى بجمصة، ومسرح جمصة الصيفى.

وقدم مسرح الدولة خلال عام 2021 حوالي 900 ليلة عرض مسرحي في كل محافظات مصر المختلفة داخل القرى والنجوع، وبيت المسرح شارك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فقد أنتج خلال هذا العام 20 عرض مسرحي جديد، بالإضافة إلى إعادة 43 عرضا مسرحيا نظرا لنجاحهم الجماهيري، وبذلك تجاوز عدد ليالي العرض إلى 900 ليلة عرض بحضور جماهيري وصل إلى 75 الف مشاهد خلال العام بالقاهرة والإسكندرية، وما يزيد على 150 ليلة عرض بـ105 قرية وتوابعهم داخل العمق المصري، بحضور جماهيري تعدي الـ150 ألف شخص.

كما قدم البيت الفني للمسرح ما يفوق علي 400 ليلة عرض مسرحي كانت بالمحافظات المصرية داخل القرى و النجوع، داخل أماكن لم يصبها المسرح من قبل، و ذلك من خلال انطلاقتين للقرى والمحافظات المصرية بعروض البيت الفني للمسرح والتي استمرت 10 أشهر خلال عام 2021 برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة حياة كريمة برعاية رئيس الجمهورية.