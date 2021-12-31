شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تهنئ متابعيها بالعام الجديد: خذ يدى وأعطنى يدك بمنتهى الإنسانية والآدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة القديرة شريهان، جمهورها ومحبيها والناس أجمع، بالعام الميلادى الجديد 2022، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "عام جديد سعيد.. خذ يدى وأعطنى يدك بمنتهى الإنسانية والآدمية، بنور وخير قلبك وقلبى، عقلك وعقلى بالفكر والعلم لنجعله عامًا جديدًا أئمن أطيب أسعد أعظم وأجمل لنا جميعًا كبشر".





شريهان

واحتفلت مؤخرًا النجمة شريهان، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 6 ديسمبر وما زالت أيقونة للجمال والشباب وبأدوارها التى قدمتها طيلة مشوارها الفنى التى برعت فيه كواحدة من أهم نجمات الاستعراض فى تاريخ مصر.

وفى لقاء سابق للنجمة شريهان، مع الإعلامى مفيد فوزى، تحدثت عن طقوس فؤاد المهندس على المسرح ونصيحته لها وقالت شريهان: "أنا هقول الأستاذ فؤاد المهندس بدل فؤاد المهندس، وأنا أعنى كلمة أستاذ لأن هو فعلًا أستاذ الفن الراقى فى مصر، فؤاد المهندس مدرسة الفنون فى مصر، أنا بقول إن هو أسطورة لن تتكرر"، وعندما وجه مفيد فوزى، سؤالًا لها، وقال فؤاد المهندس، قاطعته شريهان، بقولها: (أستاذ فؤاد المهندس).

وعن سؤالها: "انتى اشتغلتى معاه "سك على بناتك" كان فى تقاليد مسرحية فاكراها كويس؟"، قالت شريهان - خلال الحوار الذى أجرته وهى فى عمر 21 عامًا - "طبعًا، أنا هقول أبويا فؤاد.. بابا فؤاد كان له تقاليد مسرحية غريبة جدًا، مثلًا قبل فتح الستارة بساعة أو ساعة ونص، لا يمكن حد يقدر يكلمه نص كلمة، ولو حد كلمه لا يمكن يرد عليه، كان لازم يفضل ماشى أدام الستارة وهى مقفولة رايح جاى يقرأ قرآن ساعة أو ساعة ونص.. ولا يتوقف ولا يمكن يرد على بنى آدم لغاية ما تفتح الستارة".