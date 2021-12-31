شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال ناعيًا جابر عصفور: فقدنا قامة من قامات الثقافة المصرية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الذى لبى نداء ربه اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وقال جلال، إننا فقدنا قامة كبيرة من قامات الثقافة، ورمزًا من رموز الفكر والأدب والنقد الأدبى، تخرج على يديه العديد من الأجيال، وأثرى المكتبة الثقافية فى مصر والعالم العربى بالعديد من المؤلفات والمقالات والأبحاث والترجمات، رحم الله الدكتور جابر عصفور، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ولد الدكتور جابر عصفور فى 25 مارس 1944، تخرج فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعمل معيدا بالقسم، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1973، عين أستاذًا للنقد الأدبى بقسم اللغة العربية بكلية آداب القاهرة، وترأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ووزيرا للثقافة.

نال وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية من وزارة الثقافة المصرية عام 1984، وجائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية من معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 1995، كما منحه رئيس جمهورية تونس الوسام الثقافى التونسى فى أكتوبر، وحصل على جائزة النيل فى 2019، وهى أعلى جوائز الدولة المصرية قيمة.