في ذكرى ميلادها.. كيف أعادت تقنية الهولوجرام أم كلثوم للحياة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الجمعة 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، والتي استطاعت تقنية الهولوجرام، خلال السنوات الأخيرة إعادتها للساحة الفنية من جديد في حفلات فنية تحمل عبق الماضي وسحر التاريخ وأجواء زمن الفن الجميل.

وقدمت عدة حفلات خلال الأعوام الأخيرة لأم كلثوم بتقنية الهولوجرام، ما بين مصر والمملكة العربية السعودية وعمان، حيث يتمكن المشاهدون خلال الحفل من محاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي.

ففي يناير 2019.. قدم حفلا غنائيا لأم كلثوم بتقنية الهولوجرام بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وتم استخدام التقنية لتجسيد كوكب الشرق وهي تغني على المسرح.

في ديسمبر 2019 .. أقيم حفلا غنائيا لأم كلثوم بتقنية الهولوجرام، على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

في فبراير 2020 .. قدم حفلا غنائيا لأم كلثوم بتقنية الهولوجرام، في عمان بالأردن.

في مارس 2020.. أطلقت وزارة الثقافة المصرية مبادرة "الثقافة بين إيديك"، وبدأ بث المبادرة عبر قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" بأول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا المصرية، ويتضمن رائعة أم كلثوم "حيرت قلبي" إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق بأداء ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.

في أغسطس 2020 .. أقيم حفلا غنائيا لأم كلثوم في أوبرا دبي بالإمارات، وقدمت خلاله عدة أغاني لـ كوكب الشرق.

في نوفمبر 2020 .. قدم حفلا غنائيا لأم كلثوم بتقنية الهولوجرام، داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، وكانت هذه الحفلة هي الأولى جماهيريا التي تقام في قصر عابدين منذ فترة طويلة، ويسمح فيه باستقبال الجمهور مع اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن تقنية الهولوجرام، هي عبارة عن عرض مرئي يقوم بإعادة إنشاء الصورة بشكل ثلاثي الأبعاد وبتقنية عالية الجودة، لتظهر الصورة في الهواء كمجسم هلامي ثلاثي الأبعاد ويظهر كطيف من الألوان يتجسد على الشكل المراد عرضه. وأيضا من مميزات الهولوجرام، فهو يتيح للمستخدمين إمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كافة الاتجاهات.