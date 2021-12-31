كيتي وملكة المسارح.. أشهر راقصات أجنبيات في تاريخ السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

للرقص الشرقي مكانة خاصة عند جمهور السينما، ولا يكاد عمل سينمائي من كلاسيكيات السينما يخلو من رقصة شرقية.

وعلى الرغم من أن نجمات الصف الأول في الرقص الشرقي آنذاك كن مصريات، فعلى سبيل المثال: تحية كاريوكا، سامية جمال، زينات علوي، إلا أن الجمهور ارتبط كذلك براقصات غير مصريات، حققن شهرة كبيرة، لعل أبرزهن:

بديعة مصابني

هي راقصة لبنانية، عرفت باسم ملكة المسارح، ومن "كازينو بديعة" خرج عدد كبير من الفنانين، الذين سطعوا في سماء الفن من بينهم فريد الأطرش، تحية كاريوكا، إسماعيل يس، أبو السعود الأبياري.

وكان الالتحاق بكازينو بديعة، حلما كبيرا يراود كل من أراد العمل بالفن، وعلى الرغم من نجاحها الكبير، إلا أنها آثرت الاعتزال في نهاية المطاف، والعودة للبنان.

كيتي

كانت الفنانة اليونانية كيتي من أشهر الراقصات، وشاركت كيتي في عدد من الأعمال الكلاسكية منها: "عفريتة إسماعيل ياسين"، و"إسماعيل ياسين في متحف الشمع" وغيرها.

وفي الخمسينات هاجرت كيتي لبلدها اليونان، ومارست نشاطها الفني وقدمت عددا من الأعمال الاستعراضية، واعتزلت في الخمسينات من عمرها.

ليلى الجزائرية

هي راقصة جزائرية، ولدت بمدينة وهران، وقدمها فريد الأطرش في أفلامه كبديل عن الراقصة سامية جمال، والذي كان على خلاف معها في ذلك الوقت، وشاركت معه في عدد من الأفلام وهي "لحن حبي"، "ما تقولش لحد"، "عايزة أتجوز"، وقد عادت لباريس لتستقر هناك، وكانت أشهر رقصاتها على أنغام أغنية "نورا".

هدى شمس الدين

ولدت بمصر، لوالدين أرمينيين، واكتشفها المخرج نيازي مصطفى، ولها عدد من الأفلام أشهرها "صاحب الجلالة"، "آخر جنان"، "غصن الزيتون".

نادية جمال

ولدت في مصر، لأب يوناني وأم إيطالية، وقد بدأت الرقص بعمر 15 عاما، واختار لها الاسم الفنان فريد الأطرش، قيل أنه فعل ذلك ليضرب بها الفنانة سامية جمال، عقب زواجها من الفنان رشدي أباظة.

وشاركت في عدد من الأفلام أهمها "أحلام الربيع"، "طريق السعادة"، "قلوب الناس"، وشاركت كذلك في عدد من العروض حول العالم، وتوفيت عام 1990، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

صوفينار

أو صافيناز كما يناديها البعض، هي راقصة أرمينية، احترفت الرقص الشرقي، كان ظهورها من خلال إحدى قنوات الرقص الشرقي، حتى استعان بها المخرج إسماعيل فاروق للرقص بفيلم "القشاش" ومن بعدها ذاعت شهرة الراقصة الأرمينية، على الرغم من أن البعض ينتقد أدائها لبعض الحركات المثيرة، ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها "عمر وسلوى"، "عيال حريفة"، "سالم أبو أخته".