المطرب محمود الليثي يعلق على زواجه من الراقصة صافيناز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

علق المطرب المصري المشهور محمود الليثي على شائعات زواجه من الراقصة المعروفة صافيناز.

وقال محمود الليثي في حواره في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس”: “لم أتزوج صافيناز مطلقا”.

وأضاف محمود الليثي: “أنا معايا ام سيد بس ودي نعمة ربنا بعتها ليا، ومراتي واثقة فيا إني مش هبص لحد مطلقا”.

وأكمل: “يتم إطلاق شائعات كثيرة عن زواجي من صافيناز ودي ناس بتحب الكلام والهري، وأنا اكتر واحد مش بيحب يسمع أي انتقاد”، مضيفا: “عايز اشتغل واعمل اغنية حلوة وابسط الناس بس”.