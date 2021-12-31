فاتن موسى تبكي وتوجه رسالة لمصطفى فهمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 31 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

وجهت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى رسالة لطليقها الفنان المصري مصطفى فهمي بعد أسابيع من أزمة طلاقهما، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام.

وقالت فاتن موسى وهي تبكي من تصرفات طليقها معها وحديثه ضدها في وسائل الإعلام: “عيب تنهش بلحمي، أنا كنت زوجتك، شرفك.. سمعتي سمعتك وشرفي شرفك، ولو أنا هيك عشت معي ليه 6 سنين؟”.

وأضافت فاتن موسى باكية في الفيديو: “صدمتي فيك أكبر صدمة بحياتي كلها، وألمي ما إله حدود واللي حصل لي ولعائلتي بسببك ما بينوصف.. بيكفي تحاربني وتستقوي علي وتتجبر علي.. وأنا ما نسيت لك الأيام الحلوة”.

وطالبت فاتن موسى طليقها مصطفى فهمي بإعطائها كافة حقوقها الشرعية وفقا للشرع والقانون، وتابعت: “اعطيني حقوقي بسلام واللي بيرضي الله ورسوله.. بدي حقوقي القانونية والشرعية ومش عايزة اشوف وشك تاني”.