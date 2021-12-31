مي عز الدين تودع العام بلوك جديد.. وتخشى الندم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة مي عز الدين، استقبال العام الجديد 2022 بـ”نيولوك” مختلف عن شكلها المعتاد، حيث لجأت لصبغ شعرها باللون الأسود وقصِّه، في خطوة أثارت قلقها هي شخصياً، نظراً لأنها من الفنانات اللواتي يرفضن اللجوء لتغيير شعرهنَّ ويفضلنَّ ارتداء الباروكة في أعمالهنَّ الفنية.

ونشرت مي عز الدين، عبر حسابها في “إنستغرام”، صورةً لها بعد قص شعرها، عبَّرت فيها عن قلقها من هذه الخطوة، قائلةً: “وأدي الشعر قصيناه، يا رب ماندمش كالعادة في خلال يومين بالكثير”، لتلقى تفاعلاً كبيراً من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وسرعان ما حصدت الصورة آلاف الإعجاب بهذه الخطوة، والتي جاءت تزامناً مع العام الجديد، مشيدين بشكلها لتأتي التعليقات: “كثير رائعة وغيَّرت من ملامحكِ، إن شاء الله ما راح تندمي، بتمنى يكون في عمل جديد تظهرين من خلاله بهذا النيولوك، يا ريت نشوفكِ في السينما مرة أخرى وحشتينا”.

وفي الفترة الأخيرة بات ظهور مي على السوشيال ميديا بشكل أكبر، مقارنة بالفترة التي قبلها، حيث أصبحت تنشر صوراً شخصية، وآخرها حينما ظهرت بشكل عفوي للغاية؛ إذ ابتسمت ابتسامة خفيفة، وتركت شعرها الكثيف منسدلاً على كتفها من جانب واحد، والتقطت الصورة على طريقة “السيلفي”، حيث كانت الإطلالة رقيقة اعتمدت فيها على البساطة والمكياج الهادئ.

يذكر أنَّ الفنانة مي عزالدين استطاعت أن تخطف الأنظار إليها من خلال مسلسل “خيط حرير”، الذي عُرض مؤخراً، وحقق نجاحاً كبيراً.