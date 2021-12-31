مجددًا.. حسن الرداد ينفي انفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم النجم المصري حسن الرداد الأنباء التي راجت على مدار الفترة الماضية، بشأن طلاقه وزوجته الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، حيث اختار المملكة العربية السعودية، وتحديداً منقطة البوليفارد في الرياض، للظهور في مقطع فيديو على خاصية “ستوري” حسابه في “انستغرام” لحسم هذا الأمر.

وظهر حسن الرداد، الموجود في السعودية من أجل تقديم عرضه المسرحي الذي يحمل عنوان “في نص الليل”، على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يقام في المملكة، وهو برفقة الفنان محمد عبدالرحمن، إذ أشاد بمنطقة البوليفارد، معرباً عن سعادته بالتطور الذي شهدته السعودية مؤخراً.

وحرص حسن الرداد على توجيه رسالة خاصة إلى زوجته إيمي سمير غانم، تمنى فيها أن يقدما معاً عرضاً مسرحياً في موسم الرياض العام القادم، فقال: “أحب أوجه رسالة لزوجتي العزيزة إيمي وبقولها السنة الجاية إن شاء الله نبقى هنا نعمل عرض مع بعض”.

من جانبه غازل محمد عبدالرحمن، حسن الرداد، ووجه رسالة إلى إيمي سمير غانم، يقول: “يا إيمي سيبك من حسن والسنة الجاية نعمل عرض مع بعض”، الأمر الذي أثار ضحكات زوجها حسن الرداد.

وكان حسن الرداد قد أكد أن مسرحية “في نص الليل” تقدم في شكل اسكتشات مع عالم بهجت قمر وهو والد السيناريست والشاعر الغنائي المعروف أيمن بهجت قمر، لافتاً إلى أنه سيعرض تزامناً مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 في الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير المقبل.

وكتب حسن الرداد، قائلاً: “انتظرونا فى مسرحية #فى_نص_الليل من عالم #بهجت_قمر في #موسم_الرياض ابتداء من #31 ديسمبر إلى #4 يناير على مسرح محمد_العلى إن شاء الله”.