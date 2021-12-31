شكرا لقرائتكم خبر عن وصول نانسي عجرم مدينة "الجلالة" بالعين السخنة لإحياء حفل رأس السنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وأفراد فرقتها الموسيقية منذ قليل، لمدينة الجلالة في العين السخنة، استعداداً لإحياء حفل ليلة رأس السنة، وحضرت نانسي بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا، وكان في استقبالهما منظم الحفل الـ dj العالمي ياسر الحريري.

وكانت نانسي قد علقت على بوستر حفلها عبر حسابها بانستجرام منذ أيام قائلة:"سوا نستقبل 2022 من مصر أم الدنيا"، والحفل من إنتاج أشرف الحديدي وتنظيم الـ dj العالمي ياسر الحريري الذي نظم حفلها الأخير منذ قرابة الشهر ونص داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور آلاف من مختلف الجنسيات العربية.

ويشارك في إحياء نفس الليلة بفندق تيوليب الجلالة النجم اللبناني رامي عياش والمطرب أحمد سعد، حيث سيكون الجمهور على موعد من باقة متنوعة من أجمل الأغانى للثلاثة نجوم.

احتفلت نانسى عجرم بعيد ميلاد زوجها الدكتور فادى الهاشم قبل أيام، ونشرت مجموعة صور عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع إنستجرام، خلال احتفالها مع بناتها، وعلقت على إحدى الصور قائلة "كل سنة وأنت طيب بابى"، كما نشرت صور أخرى لاحتفالهما بالكريسماس فى منزلهما.



نانسي عجرم



نانسي عجرم



نانسي عجرم



نانسي عجرم



وصول نانسي عجرم