شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يحيى 3 سهرات غنائية في ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمد شاهين، 3 حفلات غنائية بمناسبة احتفالات رأس السنة بالقاهرة و6 أكتوبر، اليوم الجمعة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وطرح المطرب محمد شاهين نجم ستار أكاديمى أغنية جديدة تجمعه بالمطرب فخرانى على "يوتيوب" تحمل اسم "أنا وعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن المطرب محمد شاهين عاد للأغاني الرومانسية مرة أخرى، وطرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ملكة جمال الناس"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان سامر أبو طالب، توزيع معتز رضا.

وطرح محمد شاهين أغنية مع مينا عطا خلال الفترة الماضية أحدث أغنياتهما التى تحمل اسم "2 وحوش" على يوتيوب، والتى تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

ويعد هذا التعاون هو الثانى الذى يجمع كلا من محمد شاهين ومينا عطا، حيث قدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.