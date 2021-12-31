شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش بملابس الإحرام: جمعة ‏مباركة على أمة محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له بملابس الإحرام حيث أدى مناسك العمرة، ونالت إعجاب متابعيه ومحبيه، وعلق شاكوش على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: " ‏جمعة ‏مباركه على أمة محمد".



حساب حسن شاكوش على انستجرام

وسبق أن شارك حسن شاكوش وعدد آخر من نجوم المهرجات، صورًا اثناء أدائهم مناسك العمرة، خلال فترة تواجد في السعوديه لتقديم الحفلات الغنائية في موسم الرياض.

وحرص على قدورة على نشر صورة له من الحرم الشريف، عبر حسابه، مصحوبة بتعليق "اللهم تقبل يارب.. واكتبها لكل مشتاق"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه فور نشرها.



حسن شاكوش

وفى سياق آخر كشفت المطربة أصالة عن رغبتها فى الغناء مع مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حال سمحت الظروف، حيث سألت المذيعة التى تحاورها فى أحد اللقاءات التليفزيونية، مين فيهم بيغنى "بنت الجيران"، لترد المذيعة حسن وعمر، لتعود أصالة للسؤال مجددًا "مين بيغنى" من طبقة عالية، لترد المذيعة "شاكوش" لتقول أصالة "أيوا أغنى مع شاكوش علشان بحب الطبقات العالية، ومفيش مانع أغنى مع شاكوش أغنية، ومع عمر كمال أغنية".

فيما هاجم المطرب الشعبى سمسم شهاب مطربى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، حيث اتهمهم بالإساءة إلى الفن المصرى، وكتب شهاب معلقا على صورة تجمع ثلاثى المهرجانات "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من تسبب فى انتشاركم وتوغلكم بين الشباب، حسبى الله فى كل إعلامى استضافكم، فى كل صحفى كتب عنكم، فى كل يد عملت شير أو لايك أو كومنت، انتم تاريخ سيئ فى جبين الفن المصرى".