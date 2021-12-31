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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز فى أحدث ظهور وتهنئ جمهورها بالعام الجديد.. "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها تظهر من خلاله وهي تستخدم إحدى الفلاتر الخاصة بالموقع لتغير الشكل، لتستقبل العام الجديد على طريقتها الخاصة، حيث كتبت على الفيديو: "كل سنة وانتوا طيبين يا رب تبقي سنة سعيدة علينا كلنا يا رب"، لتضيف خمسة قلوب باللون الأحمر على البوست.
وسرعان ما استقبلت ياسمين عبد العزيز، عددًا كبير من التعليقات من قبل متابعيها وجمهورها خلال وقت قصير من نشرها للفيديو، حيث انها تمتلك أكثر من 14 مليون متابع عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.
ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بالكريسماس فى إحدى الدول الأوروبية، ونشرت ياسمين فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت في الفيديو وهى وتستمتع بأجواء الكريسماس بطريقة طريفة.
وكشفت ياسمين عبد العزيز تفاصيل ذكرياتها خلال تواجدها فى سويسرا فى رحلة علاج، قائلة: "مكنتش بعرف أمشى وأحمد العوضى اللى كان بيشدنى أمشى، وكان لازم أمشى ويقعد يلففنى ويطلعنى سلالم وينزلنى سلالم وكان هذا صعب علىّ لأنى عملت 4 عمليات فى شهرين".
وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى تقديم الإعلامية منى الشاذلى: "أحمد قضى معايا 3 شهور كان بينام فى الغرفة بالمستشفى فى مصر على الكنبة كل يوم" .
النجمة ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز فى احدث ظهور
وعقب الفنان أحمد العوضى على كلام ياسمين عبد العزيز قائلا: "هى ورتنى الويل أنا وشريف أخوها، كنا ملازمين ليها طوال الوقت، فأنا أجى اتصعب عليها لأن فيه دواء مخدتهوش فتقول مش هاخده وهى مضايفة"، لترد ياسمين عبد العزيز: "أنا أخدت كمية أدوية كتيرة جدا".
وقال أحمد العوضى: "كانت تقوم جاية لشريف أخوها وتقوله بقولك إيه خليك أنت ومشى أحمد فيقولها ليه فتقولى عامل زى اللى قابض الأرواح فاقعد أنت، وشريف لما يقفش عليها تقولى اقعد انت ومشى شريف، وهى متعرفش إن أنا وشريف بنقول لبعض وكنا بنعمل ده من أجل مصلحتها".