شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مطربا ومطربة.. خريطة حفلات ليلة رأس السنة في الوطن العربى وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من نجوم مصر والعالم العربى، لإحياء عدة حفلات غنائية اليوم الجمعة، احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة لعام 2022، حيث يرتبط أغلب المطربين بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية في مختلف الدول العربية، ومن خلال التقرير التالى نرصد خريطة حفلات نجوم الغناء العرب بمختلف دول العالم.



نانسى عجرم

تنطلق مساء اليوم الجمعة حفلات رأس السنة في مصر، وتشهد مدينة الجلالة بالعين السخنة حفلات النجوم نانسى عجرم ورامى عياش وأحمد سعد، ويقدم المطرب محمود الليثى 4 حفلات غنائية في القاهرة والتجمع الخامس، كما تحيى المطربة الشعبية أمينة والفنان رضا البحراوى حفلاً بأحد فنادق وسط القاهرة، ويحيى فريق واما حفلاً غنائيًا بأحد فنادق مدينة نصر، كما يحيى المطرب محمد شاهين 3 حفلات غنائية بأكتوبر والقاهرة إحداهم بمشاركة زميله المطرب مينا عطا.



انغام واصالة

وتشهد المملكة العربية السعودية حفلاً غنائيًا ضخمًا يضم 13 فنانًا عربيًا والذين يحيون حفل رأس السنة ضمن موسم الرياض حيث يحيى الحفل المقام علي مسرح محمد عبده، منهم "أنغام، أصالة، محمد عبده، أحلام، نوال الكويتية، راشد الماجد، نبيل شعيل، وغيرهم من النجوم"، ويحيى المطرب الشعبى سعد الصغير حفلاً غنائيًا في السعودية أيضًا.



حسين الجسمى واليسا

وتشهد أبو ظبى أو دبى ورأس الخيمة، عددًا من الحفلات الغنائية لألمع نجوم الغناء، حيث يحيى حسين الجسمى والمطربة اللبنانية إليسا والمطربة اليمينة بلقيس، كما تحيى الفنانة اللبنانية نجوى كرم وناصيف زيتون حفلاً غنائيًا في دبى، ويحيى المطرب رامى صبرى حفلاً غنائيًا في رأس الخيمة.



جورج وسوف

يحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا في لبنان وتحديدًا في بيروت والذى سيشهد حضور جماهيرى كبير، كما يحيى المطرب ملحم زين حفلاً غنائيًا في بيروت أيضًا، ويحيى المطرب عاصى الحلانى حفلاً في الأردن.



راغب علامة ونوال الزغبى

وتحيى النجم اللبنانية نوال الزغبى، حفلاً غنائيًا في ولاية ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يحيى ابن موطنها المطرب اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا بأمريكا وتحديدا في ولاية هيوستن.