شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز تصريحات أنغام مع "كارو" فى "لايف من الدوبلكس" على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا المطربة أنغام فى برنامجها "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" المذاع على قناة "ON"، وكشفت أنغام عن العديد من الأسرار لـ كارو فى الجزء الأول من الحلقة، وكانت أبرز التصريحات.

1- اسم الدلع لها نغومة ولا تحب اسم نغنوغة نهائى.

2- تجيد العزف على البيانو والعود.

3- أول أجر تقاضته هو 70 جنيها.

4- لا تحب الحساب والعلوم فى المدرسة.

5- الأغنية المفضلة لها هى أغنية المطربة عفاف راضى سوسة كف عروسة.

6- تعتزل الغناء حينما يكون صوتها ضعيف.

7- الأغنية التى أرقص عليها "حبيبي بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمى.

8- بتابع مع دكتور علاج طبيعى بسبب كتفى اليمين.

9- قبل الحفلات بلتزم الصمت دقائق.

10- أغنية سيدى وصالك صعب مطرب يغنيها.

11- كتبت تعهد بعدم الجواز مرة أخرى.

12- بحب الرقص لوحدى وأنا فى البيت.

يذاع الجزء الثاني من اللقاء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بمناسبة رأس السنة.