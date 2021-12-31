الطريق إلى قائمة الأكثر بحثًا في عالم الفن.. "أسباب شخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - مها صلاح الدين وعبدالفتاح العجمي:

غلاف - أحمد مولا:

مع نهاية كل عام، تبدأ محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان عن قوائم الأكثر بحثًا وتداولًا على منصاتها، من الشخصيات العامة، والفنانين والرياضيين، والأعمال الدرامية والفنية.

وبالفعل، أعلن منذ أيام محرك البحث الأشهر "جوجل" عن قوائم الأكثر بحثًا في مصر، التي تضمنت 7 شخصيات لها علاقة بعالم الفن، بين قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا، وكلمات البحث العامة وهم بالترتيب "بسنت شوقي، دينا داش، هشام عاشور، حلا شيحة، محمد فراج، شريهان وسمير غانم".

بالإضافة إلى قائمة الأفلام الأكثر بحثًا، وهي "ريش، أحمد نوتردام، مش أنا والإنس والنمس"، وقائمة المسلسلات الأكثر بحثًا، وهي "نسل الأغراب، الاختيار 2، ملوك الجدعنة، موسى، لؤلؤ، النمر، لعبة نيوتن وخلي بالك من زيزي".

شخصيتان فقط من أصل 7 شخصيات فنية في قائمة الأكثر بحثًا، شاركا في اثنان من الأعمال الفنية الأكثر بحثًا سالفة الذكر، هما "محمد فراج"، الذي شارك في مسلسل "لعبة نيوتين"، وحلا شيحة التي شاركت في تمثيل فيلم "مش أنا"، الأمر الذي دفعنا لجمع وتحليل البيانات الصادرة عن جوجل لمعرفة الأسباب التي أهلت الأسماء السبعة لتصدر قائمة الأكثر بحثًا.

أسباب شخصية..

بالإضافة إلى الكلمات والأشخاص الأكثر بحثًا، يضع مؤشر البحث جوجل، موضوعات البحث المتعلقة بتلك الشخصيات، والتي تبرز أسباب دخول تلك الأسماء في قائمة الأكثر بحثًا، وبالنظر إلى قائمة الشخصيات، وجدنا أن 5 من الـ 7 شخصيات، ظهروا لأسباب شخصية، واثنان فقط ظهروا لأسباب مهنية.

على سبيل المثال، تصدرت بسنت شوقي قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا في مصر، على المستوى الفني، شاركت بسنت شوقي في 2021، بمسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان، وحكاية "سلف ودين" ضمن مسلسل "المشهد اﻷخير" على منصة "شاهد" وعُرضت في نوفمبر 2021، وهي أعمال لم ترد في قائمة الأكثر بحثًا، ولم يتم الإشارة إليها في الموضوعات المتعلقة باسم بسنت شوقي.

أما على المستوى الشخصي، تزوجت بسنت شوقي من الفنان محمد فراج، يوم الجمعة 11 يونيو 2021، وهو ما كان أكثر تأثيرًا على محركات البحث، حيث جاءت الموضوعات المتعلقة كالتالي "سن بسنت شوقي، عمر بسنت شوقي، محمد فراج".

تقول الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة خير الله: "مفاجأة بالنسبة لي أن تحتل بسنت شوقي المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثا في مصر، أعتقد أن الاهتمام بها بدافع الاهتمام بمحمد فراج، الناس تبحث عن المجهول حينما يُثير اهتمامهم، أو عن المعروف حينما يحدث في حياته جديد مهم".

وترى خيرالله أن بسنت أثارت الاهتمام لمجرد أنها مرتبطة بفراج، وأن من يبحث عنها سيريد معرفة هوية خطيبة أو زوجة فراج الشخص المعروف بالنسبة لنا بأعماله، ثم تكمل متعجبة "لكن بكل صراحة أن تكون في المرتبة الأولى فهذا يثير الدهشة".

وبالمثل جاءت الموضوعات المتعلقة بـ "دينا داش" التي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا على مستوى مصر… دينا داش، لا يربطها بالمجال الفني سوى أنها شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، حيث لم يسبق لها التمثيل باستثناء ظهورها في إعلانات تليفزيونية أكثر من مرة.

لكنها نالت شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لامتلاكها قناة خاصة على يوتيوب يتابعها نحو 328 ألف مشترك، إلى جانب حسابها على "إنستجرام" ويتابعه ما يزيد عن 1.6 مليون متابع، بالإضافة لامتلاكها شركة خاصة في مجال تسويق منتجات التجميل.

دخلت دينا داش قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا على جوجل، بعد زواجها في بداية مارس 2021، وارتبط اسمها بالموضوعات المتعلقة التالية "أحمد داش، فرح دينا داش، صور دينا داش، دينا داش انستقرام، عمر دينا داش، من هي دينا داش".

وفسرت "خيرالله" وجود دينا داش ضمن القائمة، قائلة "دينا داش حكاية وحدوتة كبيرة، لديها توكيلات بيوتي مكياج ضخمة للغاية، واللي بيشتغل حاجة مع الستات بيبقى في اهتمام كبير جدا به، لذلك حفل زفافها أثار ضجة كبيرة".

تقول خيرالله إن الجميع ظن في البداية أن ذلك لأجل أن شقيقها الممثل "لكن بعدين اكتشفنا أن هي الموضوع وليس شقيقها".

زواج سعيد وترند مجيد..

احتل لاعب الإسكواش السابق والفنان هشام عاشور، المرتبة السابعة ضمن فئة "الشخصيات" التي بحث عنها المصريون عام 2021.

على المستوى الفني، شارك هشام عاشور بدور صغير هو أول أعماله التمثيلية في مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في شهر رمضان، كما انضم "هشام" لفريق عمل مسلسل "يوتيرن" -اسم مؤقت- مع الفنانة ريهام حجاج، المقرر عرضه في رمضان 2022.

أما على المستوى الشخصي، تزوج هشام عاشور من الفنانة نيللي كريم، يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وهو الحدث الأبرز الذي جاء في الموضوعات المتعلقة ببحث جوجل عن اسمه "هشام عاشور زوج نيللي كريم، اسكواش، نيللي كريم، من هو هشام عاشور، سن هشام عاشور".

واعتبرت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، وجود هشام عاشور ضمن قائمة الأكثر بحثًا على جوجل في مصر أمرًا طبيعيًا "كل من يحبون نيللي كريم وهم كُثر، يسعون لمعرفة هوية خطيبها أو زوجها.. من الذي خطف قلب هذه الجميلة؟ بالإضافة إلى أن شقيقه أيضا لاعب اسكواش مشهور ومطرب".

ووفقًا لتحليل بيانات الشخصيات السبعة، والموضوعات المتعلقة بكلمات البحث عنهم، وجدنا أن 4 شخصيات ارتبطوا بأحداث الزواج، وهم "بسنت شوقي، ودينا داش، وهشام عاشور، ومحمد فراج"، وشخصية وحيدة ارتبط اسمها بعمل فني، وهي "شريهان".

احتلت الفنانة شريهان، المرتبة الرابعة ضمن فئة "الموضوعات الأكثر بحثًا خلال عام 2021 في مصر، وفقًا لمحرك البحث جوجل.

على المستوى الفني، قدّمت شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من ﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل وﺇﺧﺮاﺝ هادي الباجوري، وعُرضت عبر منصة "شاهد"، وعلى المستوى الشخصي، نجحت في تخطي محنة المرض، وعادت بعد سنوات من الغياب.

وكانت الفنانة شريهان هي الشخصية الوحيدة التي ارتبطت الموضوعات المتعلقة بإسمها على محرك البحث بأعمالها الفنية "إعلان شريهان، حادث شريهان، قصة شريهان، كوكو شانيل". لهذا اعتبرت خيرالله، وجود شريهان داخل قائمة الأكثر بحثًا أمرًا منطقيًا، ولخصت ذلك بقولها "شريهان تاريخ، ومن الطبيعي أن يتلهف الناس لمعرفة أخبارها بعد عودتها".

والخلافات أيضًا طريقًا إلى الترند..

احتلت الفنانة حلا شيحة، المرتبة التاسعة ضمن فئة "الشخصيات" التي بحث عنها المصريون عام 2021، على المستوى الفني، شاركت حلا شيحة في فيلم "مش أنا" مع تامر حسني والذي طُرح في دور العرض يوم 23 يونيو 2021، وعلى المستوى الشخصي، تزوجت حلا شيحة من الباحث والمنتج معز مسعود، يوم 9 فبراير 2021.

في منتصف يوليو من العام نفسه، وأثناء عرض فيلم "مش أنا" في السينمات، حدثت أزمة بين حلا شيحة وتامر حسني أبطال الفيلم، حيث هاجمت "حلا" الأخير بعد نشره كليب يجمعهما من فيلم "مش أنا"، وذلك لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما، موضحة أنها حصلت على وعد من "تامر" بأنه يحترم رغبتها في حرصها على عدم مخالفة العمل للدين الإسلامي، مضيفة عبر "إنستجرام": "الكليب ده ميرضيش ربنا.. أنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط.. أنا تبت من المشاهد دي.. وحابة أفكرك يا تامر إنك قُلت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب".

وهو ما أعقبه ردود من الطرف الآخر، ثم سيل من التعليقات عبر الفنانين وغير الفنانين، الأمر الذي تجلى في الموضوعات المتعلقة بالبحث عن حلا شيحة على جوجل، والتي جاءت كالتالي "تامر حسني، مش أنا، كليب حلا شيحة، كليب حلا شيحة وتامر حسني".

ولم تتعجب ماجدة خيرالله من وجود حلا شيحة داخل قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا، مفسرة ذلك بأن "الانقلابات الكثيرة في حياة حلا شيحة تجعل الجمهور يهتم بها، حجاب ونقاب وزواج وإنجاب، ثم العودة للتمثيل ثم الحجاب، كل خطواتها تستدعى الاهتمام بأخبارها، بالإضافة لكونها تنتمي إلى عائلة فنية كبيرة".

أما الموت، فوضع اسم الفنان سمير غانم في المرتبة العاشرة ضمن القائمة العامة في الموضوعات الأكثر بحثًا في مصر عام 2021، حيث رحل النجم الكبير عن عالمنا في 20 مايو 2021، وتأرجحت الموضوعات المتعلقة بالبحث عنه بين وفاته ومرضه وزوجته وبناته، كالتالي: "فطر أسود، كوفيد-19، سمير غانم ودلال عبد العزيز، عزاء سمير غانم، وفاة الفنان سمير غانم، مسلسل دنيا سمير غانم رمضان 2021، جنازة الفنان سمير غانم".

ولمزيد من التوثيق، حاولنا تتبع الأرشيف الصحفي الذي نُشر عن الشخصيات السبعة، وتحليل الأخبار المنشورة عنهم خلال عام 2021، تحديدًا لمعرفة ما إذا كانت أخبار مهنية أم أخبار شخصية.

ووجدنا أنه باستثناء محمد فراج، الذي كان نحو 75% منه خلال عام 2021، يتمحور حول أخباره المهنية، و25% فقط حول حياته الشخصية.

3.5 خبر بحد أقصى من كل 10 أخبار عن بقية الشخصيات، تتحدث عن أعمالهم المهنية، وأكثر من ثلثي الأخبار المنشورة تتحدث عن حياتهم الشخصية، كما هو موضح الرسم التالي:

وهنا كان السؤال، من المسؤول عن تلك النتائج، الفنان، أم الجمهور، أم القائمين على الأخبار؟.. لم يجد الناقد الفني طارق الشناوي، تفسيرًا لتلك النتائج، قائلًا: "إنه لا يعتبر أن هذه الأرقام في أغلبها تعبر عن حقيقة، مضيفا: "بالنسبة لي القائمة تشير إلى شيء لا أعرفه، كيف تكون بسنت شوقي تريند رقم 1 في مصر؟ لمجرد أنها تزوجت محمد فراج! بسنت ليس لها أي بصمة في التمثيل".

ثم يستأنف قائلًا "دينا داش كان واضحا لي أن هناك اهتمام كبير بزفافها، ولكن أن تكون تريند رقم 2 في مصر طوال العام لهذا السبب فقط فهذا غريب للغاية، كما أنها شقيقة فنان فقط وليست فنانة"، مختتمًا بأنه ليس لديه أي تفسير لحظي لذلك.

توجهنا بالسؤال نفسه إلى أحمد عصمت، مدير منتدى الإسكندرية للإعلام واستشاري تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي، فأرجع تلك النتائج إلى عدة أسباب، الأول هو خوارزميات المواقع الإلكترونية ومحركات البحث، المرتبطة بشكل كبير بالإعلانات، المرتبطة بدورها بمبدأ العرض والطلب.

يقول عصمت "لهذا نرى الآن فنان ليست له أي أعمال فنية على الساحة، ولكنه حاضرًا بقوة في المهرجانات، ويلتقط صورًا مثيرة للجدل على الريد كاربت، فيصبح ترند، إحداهم تتزوج من أحدهم فتصبح ترند".

لم ينكر عصمت أن الأخبار الشخصية عن الوسط الفني تجذب الجمهور، لكن هناك بعض الفنانين الذين يتخذون من ذلك طريقًا سهلا للمال والشهرة، فأصبحت حسابات إنستجرام لا تتضمن صورًا تتعلق بالأعمال الفنية بقدر اللقطات الشخصية، واصفًا لهم "في ناس مش بتشتغل على نفسها علشان تمثل، بيشتغلوا على نفسهم علشان يبقوا انفلوانسرز - فنانين، خصوصا إن جمهور إنستجرام بيجيب فلوس".

لكنه يقول في النهاية، أنه من ناحية أخرى يجب أن تعود الصحافة الفنية والثقافية إلى أصولها، ولا يجب أن تقتصر فقط على أخبار الزواج والطلاق، وصور إنستجرام ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد تكون عامل جذب للجمهور، ولكنها ليست لها علاقة بالصحافة الفنية أو الثقافية.

أما الجمهور فقد قال كلمته، ويبقى السؤال، هل الجمهور هو من يلهث نحو الأخبار الشخصية لأهل الفن، أم أنها هي الصحن الوحيد الذي يقدم له؟