شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى وهشام عباس يشعلان "رأس سنة" بروح الـ"تسعينات" بالعين السخنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجمان حميد الشاعري وهشام عباس في حفل ضخم بمناسبة رأس السنة 2022 في العين السخنة، وهو الحفل الذى حمل روح أغاني فترة التسعينات المميزة لمشوارهما الفني معًا وذلك مساء أمس الخميس وسط الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

افتتح الليلة حميد الشاعري وصلته بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب .. بعدها حرص على تهنئة الجمهور يالعالم الجديد ثم قدم العديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك" ،"يا أم الفستان"، "روح السمارة" و"علي مين "وويا ام العيون السودة".. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور.

كما حرص الشاعري في ختام فقرته علي تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية "من عيونك" وسط المزيد من آجواء الإثارة.

بينما اختتم هشام عباس الحفل بأغاني "يتربي في عزو" ، "كده رضا"، "ساعة لقلبك يا جميل".. وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص المتتالية، كما تخلل فقرة هشام عباس دويتو مع المطرب هيثم نبيل نال إستحسان الجمهور.

كما حرص النجمان حميد الشاعري وهشام عباس على تحية منظم الحفل المنتج وليد منصورالذى سبق ونظم حفلهما الأخير بالساحل الشمالي خلال موسم صيف 2021.