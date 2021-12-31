شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات تفصلنا عن الملامح الأولى للموسم الجديد لـ Peaky Blinders.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عشاق مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، على موعد مع موسم سادس مختلف، وبعد طول انتظار للكشف عن الملامح الأولي للموسم الجديد الذي استمر قيد التنفيذ لأكثر من ثلاثة سنوات، أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن اقتراب طرح الموسم الجديد بعد ساعات وبالتحديد في اليوم الأول من العام الجديد، بالإضافة إلى إزالة الستار عن الموعد المحدد لعرض الحلقات الجديدة والمقرر لها في الربع الأول من العام 2022.

وكشفت المنصة الإنجليزية الشهيرة BBC، مؤخرًا عن ملامح جديدة للموسم السادس من سلسلة الدراما الشهيرة، ظهر من خلالها مشاركة النجم العالمي توم هاردي، بشخصيته الشهيرة ألفي سولومنز، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الإنجليزية، لقطات جديدة يظهر من خلالها النجم العالمي توم هاردي، وهو يتحدث مع النجم العالمي كيليان مورفي.

وكشفت الصفحة الرسمية لمسلسل دراما العصابات Peaky Blinders، مؤخرًا عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم السادس، للنجمة العالمية أمبير أندرسون، التى تشارك لأول مرة فى الموسم الجديد بشخصية جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر تويتر، صورة النجمة العالمية أمبير أندرسون، وهى ترتدي ملابس شخصيتها الجديدة التى رجح الكثيرون بأنها بديلة للنجمة العالمية هيلين ماكرورى صاحبة شخصية بولي جراي، التى رحلت عن عالمنا مؤخرًا.