شكرا لقرائتكم خبر عن فى الويك إند الأخير بـ2021.. بنرشحلك 5 أفلام عالمية عن ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية فأنت بالتأكيد تشاهد عملا سينمائيا كل أسبوع تقريبًا، لكن هذا الأسبوع سيكون أسبوعا مميزا للغاية باعتباره آخر نهاية أسبوع في عام 2021، فـ"ويك إند" الأسبوع المقبل سيكون فى 2022، لذلك لا تبحث طويلاً حتي تجد عملا جيدا تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة وليلة رأس السنة ، نرشح لك 5 أعمال يمكنك الاستمتاع بمشاهداتها خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة فى 2021.

تدور أحداثه حول "كايت"، التي تهرب وقد أصبحت مراهقة ممتعضة من علاقة أمّها الجديدة، فينتهي بها المطاف في "القطب الشمالي" حيث يخطّط قزم شقي لإلغاء عيد الميلاد، وسيكون من الممتع ايضا مشاهدة الجزء الأول من الفيلم ثم الثاني لتكون ليلة رأس سنة درامية سعيدة .



The Christmas Chronicles 2

الفيلم بطولة فورست ويتكر وكيجان مايكل كاي وهيو بونيفل ريكي مارتن، ويدور فيلم Jingle Jangle: A Christmas Journey حول صانع ألعاب تدب الحياة في ألعابه خلال عطلة الكريسماس، فيعيش مغامرة خيالية مع حفيدته.



Jingle Jangle A Christmas Journey

الفيلم بطولة سوزان سارندون وكيت وينسليت، ويتناول محاولة سيدة قضاء آخر عطلة سنوية مع أسرتها قبل أن تخسر معركتها مع مرض التصلب الضموري الجانبي، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي.



Blackbird

New Year's Eve

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول مجموعة من الأشخاص من مختلف اﻷعمار والتوجهات والطبقات الذين تربطهم علاقات غرامية في عشية رأس السنة الجديدة.





هو فيلم رسوم متحركة كوميدي، قصته الفيلم مأخوذة من حكاية كيف سرق جرينش عيد الميلاد! من تأليف دكتور سوس سنة 1957، هو ثالث تعديل على الشاشة للقصة، من بطولة جيم كاري، وهو ثاني فيلم مقتبس من روايات الدكتور سوس، يحكي الفيلم عن جرينش وكلبه ماكس وهما يخططان لإفساد احتفال بلدة بعيد الميلاد من خلال سرقة جميع زينة وهدايا البلدة.