أحمد الفيشاوي يتجاهل خبر طلاقه.. هذا ما فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهل الفنان أحمد الفيشاوي خبر إعلان زوجته ندى الكامل الطلاق، حيث نشر مجموعة صور عبر حسابه الخاص في موقع “إنستغرام”، ظهر فيها مع بعض أصدقائه أثناء ممارسة رياضة الملاكمة.

ولم يعلّق الفيشاوي على خبر الطلاق الذي أعلنته زوجته سواء بالنفي أو الإيجاب، واكتفى بتعليقه على الصور قائلاً: “الفريق بأكمله في وضع الوحش اليوم”.

وفي السياق نفسه، أكد محمد الألفي، خال أحمد الفيشاوي في تصريحات صحافية أن طلاق الفيشاوي وندى وقع رسمياً منذ أسبوع وبدون أي خلافات بينهما.

يُذكر أن ندى الكامل كانت قد غابت عن العرض الخاص لآخر أعمال الفيشاوي فيلم “ريتسا”، الذي عُرض في دور السينما أخيراً، وحضرت معه والدته لدعمه، وناقشت أحداث الفيلم ثلاث قصص حب، وضم عدداً كبيراً من الفنانين، منهم: أمير المصري، مي الغيطي، عائشة بن أحمد، محمود حميدة…، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.