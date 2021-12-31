شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "لعبة شيطان" في دور العرض 19 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد صناع فيلم "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة، موعد طرح الفيلم بدور العرض السنمائى، وذلك يوم 19 يناير المقبل، وذلك بعد فترة من التأجيلات لاسيما وأن العمل تم الانتهاء من تصوير منذ أكثر من عام، وكشف القائمون علي الفيلم عن البوستر الأول الذى تصدره جميع الفنانين المشاركين في البطولة.

فيلم "لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.



الأفيش الأول لفيلم لعبة شيطان

يذكر أن آخر أفلام باسم سمرة "صندوق الدنيا" وشارك في بطولته رانيا يوسف وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل، وطرح فى فبراير من عام 2020.

وينتظر باسم سمرة أيضًا طرح فيلم "أشباح أوروبا" الذى انتهى من تصويره العام الماضى، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى بطولته هيفاء وهبى أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد آخر من الفنانين.