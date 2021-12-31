الأول من يناير.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية على منصب الرئيس و10 أعضاء (5 مؤلفين و5 ملحنين) في الثامن عشر من شهر مارس من عام 2022.

أصدرت الجمعية بيانا للكشف عن تفاصيل انتخاب هيئة مكتبها الجديد، وجاء كالتالي "قرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بجلسته التي انعقدت يوم الأحد 26 ديسمبر من عام 2021 فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة على منصب الرئيس وعدد 5 مؤلفين وعدد 5 ملحنين، ابتداء من يوم السبت الموافق 1 من شهر يناير عام 2022 حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 9 من يناير عام 2022 الساعة الثانية بعد الظهر، وتقدم الطعون في مقر الجمعية أو في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بدءا من يوم الاثنين الموافق 10 من يناير عام 2022 ويقفل باب الطعون يوم السبت الموافق 15 من يناير عام 2022".

وتابع البيان "وتقدم طلبات الترشح في مواعيد العمل من صاحب الشأن شخصيا بمقر الجمعية ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وتسلم الطلبات مقابل إيصال استلام وسوف تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 18 مارس من عام 2022".

ووضعت الجمعية شروط الترشح على منصب الرئيس أو عضو مجلس الإدارة وجاءت كالتالي:

- شرط الحضور الشخصي بدون توكيل إذ لا إنابة طبقا للمادة 28 من لائحة النظام الأساسي.

- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رده إليه اعتباه، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.

- تقدم صحيفة حالة جنائية حديثة سارية مع صورة الرقم القومي.

- ألا يقل سن المترشح عن 35 عاما.

- أن يكون مسددا لاشتراكات العضوية طبقا للمادة 33 من لائحة النظام الأساسي.

ينبغي على الجمعية انتخاب رئيس مجلس إدارة وعدد 5 ملحنين وعدد 5 مؤلفين، على أن ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاءه في أول اجتماع له بعد انعقاد هيئة المكتب نائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق ومدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات.