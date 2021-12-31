تفاصيل الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "عنبر 6" بطولة صبا مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد الحلقتان الخامسة والسادسة من مسلسل "عنبر 6" المعروض حصريًا على منصة شاهد، توغله في حياة السجينات، ليسرد كيف يمكن أن تؤثر الأحداث خارج السجن على حياة السجينات بداخله.

نرى ضمن الأحداث أحلام (فاطمة الصفي) عاجزة عن استكمال علاج ابنها، وإحسان (سلوى محمد علي) تواجه تهديدًا بالابتعاد عن ابنتها طوال حياتها بسبب خلافات مع زوجها، فيما اكتشفت رهف (سلاف فواخرجي) حقيقة قد تجعلها تواجه تهديدًا كبيرًا طوال فترة بقائها في السجن. أما بالنسبة لـ ليلى (صبا مبارك) فمازالت تواجه المجتمع بسبب عدم معرفتها لوالديها الحقيقيين، فطلب منها سكان عمارتها مغادرة منزلها، لأنهم لا يقبلونها معهم، واكتشفت مؤخرًا إصابة أخيها بالسرطان، وأن حياته مهددة، ولكن في النهاية وبمساعدة الصحفي آدم (نواف الظفيري) اكتشفت سرًا خطيرًا، بإمكانه أن يقلب حياتها رأسًا على عقب.

ويُعرض مسلسل عنبر 6 الآن وحصريًا على منصة شاهد vip، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، تم تصوير المسلسل بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون، ويعتبر مسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي.

مسلسل عنبر 6 من بطولة سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون وغيرهم، معالجة درامية لـ هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مي سعيد، إنتاج شركة Eagle Films Productions، ومن إخراج علي العلي.