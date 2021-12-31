شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدورة المقبلة من مهرجان بالم سبرينجز السينمائى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلي ميل عن إلغاء الدورة الجديدة من مهرجان بالم سبرينجز السينمائي والتي كانت من المقرر أن تنطلق في يناير المقبل، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إدارة المهرجان أن القرار جاء لمواجهة حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي عادت للارتفاع مرة أخري بسبب متحور Omicron سريع الانتشار.

وأعلنت جمعية بالم سبرينجز السينمائية الدولية أن مهرجان الأفلام لن يقام هذا العام في الفترة من 7 إلى 17 يناير، وأضافت الجمعية أنه بعد دراسة متأنية ، شعرت جمعية الأفلام أن هذا هو القرار الأكثر مسؤولية لضمان سلامة ضيوف وصانعي الأفلام والموظفين، وكشف البيان عن قدرة من قاموا بشراء تذاكر أفلام المهرجان باسترداد المبالغ التي دفوعها.

سجلت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، رقما قياسيا جديدا فى حجم الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، فى يوم واحد، حيث بلغت 441 ألفا و278 حالة جديدة، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأشارت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية إلى أن هذا العدد يتجاوز الارتفاع السابق الذي وصل إلى 290 ألف حالة يوم 20 ديسمبر الجاري، كما تجاوز بالفعل الرقم القياسي اليومي السابق والذي سجل في شهر يناير الماضي حين بلغ 294 ألفا و15 إصابة، والذي حدث قبل أن يكون اللقاح المضاد للفيروس متاحا على نطاق واسع.

ويمثل هذا الرقم القياسي الجديد - حسب (ذا هيل) - واقعا مؤلما بأن متحور أوميكرون الفيروسي والذي أثبت أنه الأكثر قدرة على الانتشار بالمقارنة بسائر السلالات المتحورة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة.