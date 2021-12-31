شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر و نجوى كرم يحييان حفلاً غنائيًا فى دبى 14 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجمة نجوى كرم والنجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا، في دبى يوم 14 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة الjى يتفاعل معها الجمهور.

وكان الفنان الكبير كاظم الساهر قد زار جناح موطنه العراق فى معرض اكسبو 2020، بدبى، ونشر كاظم الساهر صورة من تواجده فى المعرض، وعلق عبر حسابه الرسمى بانستجرام: "كاظم الساهر فى جناح العراق في إكسبو2020".

ومن جهة أخرى قابل قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو في دبي، والتقط عدة صور وهو يقف بجانبه، وتظهر الصور التشابه الكبير بين النجم العراقي و التمثال الشمعي، لدرجة تطابق ملامح الوجه بكل تفاصيله، ولاقت صور التمثال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور نشرها علي حسابات محبي القيصر.