الليلة.. عرض "البطولة" للفنان أشرف عبدالباقي على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "البطولة".

مسرحية "البطولة"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحدى صالات الرياضة، حيث يضطر أحد المُشاركين للتخفي في ملابس أحد الأبطال مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.