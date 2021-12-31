عزيز الشافعي: "يا فاتني" كان من أهم الأحداث الفنية في2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الملحن عزيز الشافعي، أن ألبوم "يا فاتني" للفنان محمد حماقي، كان من أهم الأحداث الفنية في عام 2021 .

وكتب الشافعي، عبر حسابه على تويتر: "ألبوم حماقي (يا فاتني).. كان من أهم الأحداث الفنية السنة دي، ومبسوط إني شاركت زملائي في النجاح الكبير اللي حصل في مصر والوطن العربي".

وأضاف: "كان ليا ٤ أغنيات في الألبوم.. (زيها مين)، و(يا نسيم) توزيع تميم، و(عرض مستمر)، و(ردوده غريبة) اللي كتبها تامر حسين، وتوزيع توما".

ألبوم "يا فاتني" يحتوي على 15 أغنية، هي: "زيها مين" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم، "لو هتسيب" كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، "تك" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكساچ توما، "طالع موضة" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ أحمد إبراهيم.

أيضا "عرض مستمر" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكساچ توما، "ليلة العمر" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس توما، "يا فاتنّي" كلمات أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع وميكس توما، "ظلموني" كلمات رفيق نجيب وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس توما،"ولا ليلة من لياليك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وميكس تميم، "يا نسيم" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس تميم،

كذلك "بنفارق" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر علي وتوزيع وميكس تميم، "ردوده غريبة" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، "عايزك تسمعني" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس نادر حمدي، "مش قادر أنسى" كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد صلاح حسني ومحمد حماقي وتوزيع وميكس تميم، "ما تعودناش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.