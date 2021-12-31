شكرا لقرائتكم خبر عن "برا المنهج" يحصد 2 مليون و200 ألف إيرادات فى شباك التذاكر بعد أسبوعين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة إيرادات وصلت إلى 2 مليون و 200 ألف جنيه بعد أسبوعين عرض بالسينمات، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم 15 ديسمبر، وحقق في الأسبوع الأول مليوناً و 260 ألف جنيه، وفى الأسبوع الثانى حقق 936 ألف جنيه.

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.



أفيش فيلم برا المنهج

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، و تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

وانطلق العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر، حيث عرض في ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي الذى أقيم بمدينة جدة التاريخية.