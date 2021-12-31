هذه الطفلة ممثلة مصرية؛ ذات أصول فلسطينية ومتزوجه حاليًا من مخرج سينمائي شهير .. ركز في ملامحها جيدًا وإختبر ذاكرتك

كتب امير فتحي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 02:44 صباحاً - تتداول مواقع التواصل الاجتماعي من وقت لآخر صور للفنانين اثناء فترة طفولتهم، وهي من اكثر الاشياء المحببة للجمهور خاصة بعد اكتشافهم لشكل نجمهم المفضل اثناء فترة طفولته. وهذه الصورة هي لفنانة شهيرة دخلت الى الوسط الفني عن طريق زوجها المخرج.

إنها الفنانة المصرية، “ياسمين رئيس” التي نشرت صورة من طفولتها وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

وظهرت الفنانة وهي طفلة برفقة والدتها في صورة قديمة، معلقةً ” وحشتيني ،علمتيني أكبر درس في حياتي التسامح ، الله يرحمك”، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي “تعيشي وتفتكري حببتي “،” ربنا يجعل مثواة الجنة”،”اللة يرحمها ربنا يصبرك “.

ياسمين رئيس من مواليد 15 -سبتمبر- 1985 تبلغ من العمر (36 عامًا) هي ممثلة مصرية لها أصول فلسطينية. اشتهرت من خلال السينما المصرية وحققت نجومية كبيرة رغم قصر مشوارها الفني.الذي قدمت خلاله ادواراً متنوعة. وقد تميزت دائماً بإطلالتها الجريئة والمتميزة سواء في أدوارها التمثيلية أو في المهرجانات واللقاءات.

بدأت ياسمين حياتها المهنية بالعمل في الإعلانات التجارية وعروض الأزياء. لكنها أحبت التمثيل من طفولتها واخذت القرار بالانضمام للتمثيل في عمر الخامسة عشرة. حيث انضمت للعديد من ورش العمل الخاصة بالتمثيل وخلال إحدى الورش دفعتها مدربتها مروى جبريل للانضمام إلى مسابقة تمثيل عن المسلسل “عرض خاص”. نجحت ياسمين في الحصول على دور أساسي في المسلسل بعد أن لفتت بموهبتها انتباه مخرج العمل – وزوجها حاليًا – هادي الباجوري، وكان ذلك في العام 2010.

عام 2011 شاركت في فيلم “أكس لارج” مع أحمد حلمي ومجموعة من الفنانين المصريين ومن إخراج شريف عرفة كما شاركت في فيلم “واحد صحيح” مع هاني سلامة وإخراج هادي الباجوري. وفي نفس العام، أعلنت زواجها من المخرج هـادي الباجوري.

عام 2012 شاركت “رئيس” في مسلسل “طرف ثالث” مع عمرو يوسف، كما شاركت في فيلم “المصلحة” مع أحمد السقا وأحمد عز، وعام 2013 شاركت في فيلم “فتاة المصنع” مع هاني عادل وإخراج محمد خان و أيضًا مسلسل “بدون ذكر أسماء” كما ظهرت كضيفة شرف بمسلسل “موجة حارة”، عام 2014 شاركت في فيلم “كلام جرايد” وفيلم “صنع في مصر” مع أحمد حلمي. أما عام 2016 شاركت في فيلم “من ضهر راجل” وقدمت رئيس دوراً مميزاً في فيلم “هيبتا: المحاضرة الأخيرة” كما ظهرت ياسمين كضيفة شرف في مسلسل “الميزان”

يُشار أن الفنانة ياسمين رئيـس تزوجت من المخرج هادي الباجوري، بعد قصة حب جمعتهما، حيث وقعا في الحب من النظرة الأولى، خلال تصوير مسلسل “عرض خاص”، فكان اللقاء الأول، واختارها في ذلك الوقت لتكون من ضمن الوجوه الجديدة في مسلسله. وعاشا معًا قصة حب كللت بالزواج، ورزقا بنجهلما الوحيد “سليم” عام 2014.

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وخلال مقابلة تليفزيونية، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج “معكم”، كشفت “ياسمين” عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، التي ذكرها فيلم “هيبتا”، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحبّ وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحبّ، ثمّ قرار الارتباط، وأخيراً الـ”هيبتا” أو الحبّ الدائم، وعلّقت قائلة: “من أول مرة رأيته قلت لنفسي سأكون زوجة لهذا الرجل”.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

جدير بالذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ياسمين رئيس كان “مسلسل 60 دقيقة“، الذي عرض عبر منصة شاهد منذ شهرين، وشارك في بطولة المسلسل: محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة طلعت، مها نصار، ومن إخراج مريم أحمدي

كما تظهر الفنانة ياسمين رئيس ضيفة شرف خلال أحداث “فيلم قمر 14“، المقرر طرحه فى السينمات مطلع شهر يناير المقبل بالسينمات، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم “فيلم قمر 14” عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم “قمر 14” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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