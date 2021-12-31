شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى من أهالى الأقصر على العرض المسرحى "حلم جميل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقبال جماهيرى كبير من أهالى محافظة الأقصر فى أول ليالى عرض مسرحية "حلم جميل" من إنتاج المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح، ومن المقرر استمرارها حتى يوم الاثنين المقبل 3 يناير 2022، وذلك فى الساعة السابعة مساء على قصر ثقافة الأقصر، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

"المواجهة والتجوال" مشروع يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، و ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

جدير بالذكر أن "حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.